Le suddette armi laser rientrano nella categoria delle armi ad “energia diretta”. Si tratta di armi che sparano energia. Tra queste rientrano le armi acustiche e quelle elettromagnetiche. Ultimamente però si stanno diffondendo anche altri tipi di armi (laser) dotate di un’altissima precisione quando si parla di colpire il bersaglio. I fasci laser di cui sono dotate queste armi sono veloci e riducono al minimo la possibilità di errore. Molti Stati le stanno già utilizzando per riuscire a colpire bersagli anche molto piccoli e lontani. Inoltre, queste armi sono utili, tra le altre cose, anche per abbattere droni e disattivare il motore di un camion.

Come funzionano le armi laser?

Le armi laser sono composte da tre parti principali: un mezzo ottico (attivo), ovvero un materiale gassoso, liquido o cristallizzato che, se stimolato elettricamente emette una luce; un sistema di pompaggio in grado di fornire energia al mezzo attivo; una cavità ottica che genera il raggio laser. Il funzionamento di queste armi si suddivise in diverse fasi. Appena viene attivato il dispositivo viene inviata elettricità al mezzo ottico attivo che in questo modo stimola gli atomi o le molecole ad emettere dei fotoni, ovvero le particelle che compongono la luce.

La luce così creata rimbalza tra due specchi, estremamente riflettenti, all’interno del dispositivo. Il processo in questione viene definito “riflessione tra specchi”. Questa fase amplifica il numero di fotoni mantenendo però la loro collimazione. In questo processo l’energia luminosa cresce in modo esponenziale (con potenza massima di 30 kW). Il processo si conclude quando una piccola frazione dei fotoni viene rilasciata tramite un foro che si trova in uno dei due spechi. In questo modo si crea un potente fascio laser che può essere poi indirizzato verso un bersaglio specifico.

Svariati possibili usi

Come viene riportato, e come già anticipato poco fa, gli usi di queste armi sono molteplici. Con la loro avanzata tecnologia sono in grado di svolgere un ruolo cruciale in moltissimi contesti militari ed anche in ambito difensivo. Infatti, le armi laser sono efficienti strumenti per la difesa da minacce aeree. Queste possono abbattere razzi, droni ed anche aerei nemici, dando così la possibilità di difendere lo spazio aereo da intrusioni ostili. Inoltre, le armi laser possono anche abbattere missili balistici in volo, proteggendo così il territorio da possibili attacchi. Infine, le armi laser possono essere utilizzate anche contro le persone. Se infatti vengono puntate contro il viso possono arrivare a causare disorientamento e accecamento temporaneo.

Al momento, ad utilizzarle sono diversi Stati. Nello specifico gli Stati Uniti stanno lavorando a sistemi laser come il Laser Weapon System (LaWS) e quello ad energia diretta (DASER). Anche Cina e Russia stanno sviluppando i propri sistemi di armi laser.