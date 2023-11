Le truffe che utilizzano i Call Center possono essere davvero numerose, è importante dunque imparare a saperle riconoscere così da evitare di essere ingannati in futuro.

L’obiettivo principale dei truffatori è sicuramente quello di impossessarsi dei vostri dati personali. Fingendosi call center o altre grandi imprese, i malfattori possono facilmente arrivare a reperire tutte le vostre informazioni sensibili.

Le truffe più comuni dei call center

In che modo è possibile riconoscere le truffe telefoniche ?

Ebbene, pensate di ricevere una telefonata da un operatore o da chiunque altra persona, questa inizierà poi a proporvi un’offerta super vantaggiosa, quasi troppo bella per essere vera. L’offerta, può riguardare un risparmio in bolletta, una promozione per la rete fissa o per l’energia elettrica.

Tuttavia, per attivare la promo è necessario dover fornire i propri dati sensibili.

In questo senso, non ci riferiamo solamente al nome e al cognome o all’indirizzo email, ma anche all’indirizzo di residenza o domicilio, al codice IBAN, al codice di migrazione presente sulle bollette e così via.

Inoltre, il truffatore può indurvi a parlare ancora, così da riuscire ad estorcervi quanto più informazioni possibili. Ottenuto quanto necessario risulta abbastanza semplice, a questo punto, provare ad accedere ai vostri conti bancari o abbonarvi a promozioni che non avete richiesto.

Un’altra truffa a cui bisogna stare particolarmente attenti è quella conosciuta come “La truffa del si”.

L’obiettivo dell’operatore, seguendo questa tecnica, risulta essere più semplice. Infatti egli deve essere solo in grado di farvi pronunciare la parola “Si”. Magari chiedendovi conferma del vostro nome e cognome. Una volta registrato il Si, questo potrebbe essere utilizzato come conferma per qualsiasi altra cosa. Per esempio per attivare a vostra insaputa delle promozioni di cui non siete nemmeno a conoscenza.

Per tutte queste ragioni vi raccomandiamo di fare particolare attenzione a quando rispondete al telefono e vi troverete a parlare con un operatore telefonico.