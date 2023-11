Le illusioni ottiche comprendono una vasta gamma di immagini, e non solo, che vengono utilizzate per creare dei fenomeni di falsa percezione.

Si tratta di trucchi utilizzati in arte ma anche in architettura per instaurare nella mente dell’osservatore delle immagini diverse da quelle che poi vi sono nella realtà.

Le illusioni ottiche infatti riescono a ingannare perfettamente il nostro cervello tramite una percezione sbagliata pervenuta all’occhio. E lo fanno con giochi di prospettiva, forme, colori e dimensioni.

Sono tanti i trucchi che si possono utilizzare per creare un’illusione ottica in grado di ingannare l’osservatore facendogli percepire qualcosa che nella realtà non esiste.

Oltre che a rappresentare un metodo per studiare approfonditamente il funzionamento della mente umana, queste immagini sono utilizzate anche per creare dei giochi e degli enigmi in grado di appassionare e divertire tutti gli osservatori che impiegano molto tempo cercando di risolverli.

Illusione ottica, riuscirai a scovare la ragazza nascosta?

L’illusione ottica proposta oggi è molto interessante e fa parte proprio di quel gruppo di immagini che vengono utilizzate per risolvere degli enigmi che potrebbero ingannare i nostri occhi.

L’immagine rappresenta, su uno sfondo in bianco e nero, una donna molto anziana dal volto triste che indossa un grosso sombrero sul suo capo.

Oltre a infondere una sensazione di tristezza l’anziana donna nasconde un segreto al suo interno. Di quale si tratta?

Nel ritratto è infatti nascosto il volto di una giovane ragazza che è molto difficile da individuare. Non tutti gli osservatori ci sono riusciti e in alcuni casi ci è voluto davvero tanto tempo.

Un indizio: ci si dovrebbe concentrare sul naso della signora.