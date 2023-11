Le truffe online ogni giorno colpiscono e cercano di colpire tantissime persone in tutto il mondo con l’obbiettivo di sottrarre loro dati sensibili quali codici bancari o anagrafiche per poi procedere a reati ben più gravi, dal furto di identità fino al furto dai conti correnti delle vittime coinvolte.

Generalmente le truffe online sfruttano meccanismi abbastanza variegati per ingannare le vittime e farle cadere in errore, ciò non toglie che il più utilizzato e conservato è senza alcun dubbio il phishing, il modus operandi forse più subdolo ma che vanta un’efficacia a dir poco impressionante e ogni anno costa tantissimo denaro alle vittime.

Se dunque volete evitare di cadere in trappola e magari pagare conseguenze decisamente importanti, con questi consigli riuscirete e riconoscere ogni tentativo di truffa.

Il phishing

Il phishing per colpire si camuffa a nome di un qualsiasi ente autorevole dal nome di impatto, viene sfruttato letteralmente di tutto, dalle banche alle agenzie governative, perfino le aziende di streaming come Netflix o Prime Video non sono risparmiate.

Dunque è semplice intuire che se doveste ricevere una comunicazione da parte di un ente di quel genere che contiene un avviso molto importante o urgente che però non vi aspettavate e soprattutto che non riguarda una vostra banca sicuramente c’è qualcosa che non va.

Un altro segnale che qualcosa non va è che all’interno del corpo testo sono presenti errori ortografici, segnale molto forte dal momento che nessuna azienda al mondo farebbe errori così pacchiani.

In ultimo abbiamo che nella totalità delle comunicazioni di phishing è sempre presente un link che porta ad un sito esterno, sito ovviamente contraffatto.