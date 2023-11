Ti è mai capitato di percepire un ronzio strano proveniente dal caricabatterie del tuo smartphone? È una cosa che accade a molte persone e può avere differenti origini. La prima cosa da comprendere è se questo sia un indizio su un eventuale problema del dispositivo. In base poi alla provenienza, possono essere effettuati diversi interventi. Magari il rumore può essere anche del tutto trascurato.

Quali sono le cause del rumore prodotto dal Caricabatterie

Come accennato il ronzio strano potrebbe essere causato da ragioni diverse. Una delle cause scatenanti può essere dovuta ad una parte interna di ogni smartphone chiamata trasformatore. Il trasformatore è una componente che serve a modificare la corrente alternata mutandola in corrente continua. Quando il flusso energetico attraversa questa parte, si viene a creare una vibrazione ed è proprio essa a provocare il ronzio che si va ad ascoltare. Ci sono però altri casi da considerare.

Il rumore potrebbe verificarsi anche nel caso in cui si stia utilizzando un caricabatterie per la ricarica rapida. Questo va infatti ad erogare una quantità maggiore di energia rispetto ad un dispositivo tradizionale. Ciò significa che le onde sonore prodotte sono più forti e quindi più udibili. Può anche capitare che quando si usa uno smartphone compatibile a marchio Samsung e si sfrutti la ricarica wireless, si percepisca un suono piuttosto acuto e fastidioso. In questo caso esso nasce invece dal campo magnetico riprodotto dalla base di ricarica. Se il ronzio è associabile ad una di queste cause non c’è bisogno di preoccuparsi. Al contrario, sailor rumore è forte e proveniente sin da subito, quando si immette il cellulare in carica anche attraverso un dispositivo originale, conviene contattare l’assistenza. Potrebbe infatti trattarsi di un difetto di fabbrica e dovresti richiedere la sostituzione.