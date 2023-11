WhatsApp, è una delle app di messaggistica istantanea più diffuse a livello mondiale. Basta pensare al fatto che, ogni giorno, vengono inviati più di un milione di messaggi.

La piattaforma viene utilizzata non solo per ricevere e inviare messaggi di testo, ma anche per condividere file multimediali, effettuare e ricevere chiamate e così via. Insomma monitorare il WhatsApp di qualcuno, significa quasi avere una visione completa di tutto ciò che quella data persona fa durante il giorno.

A tal proposito, riuscire ad avere libero accesso all’account di un altro utente per spiare i suoi movimenti, risulta essere un’idea abbastanza invitante.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che questa cosa non solo è possibile, ma sappiamo anche come metterla in pratica ?

Rispondiamo per voi, partendo dal presupposto che vogliate sapere la risposta !

Ebbene, di seguito vi forniremo tre delle soluzioni che potete prendere in considerazione per questo scopo. Tuttavia solamente una di queste ci teniamo a consigliarvi particolarmente in termini di efficienza ed affidabilità.

WhatsApp: utilizza questi tre trucchi per spiare gli altri account

Le tre soluzioni per spiare l’ account WhatsApp di qualcun’ altro, sono :

La prima soluzione riguarda l’installazione di un’app, stiamo parlando di Ezezy, essa consente di:

– Monitorare tutti i messaggi inviati ricevuti su WhatsApp;

– Monitorare tutti le applicazioni installate su uno smartphone;

– Controllare ogni ricerca web effettuata dall’utente proprietario dello smartphone;

– Avere una visuale completa del registro delle chiamate;

– Controllare la posizione del dispositivo ovunque egli si trovi.

Si tratta di un’applicazione che, come potete vedere, prevede innumerevoli servizi molto interessanti. Risulta essere davvero semplice nel suo utilizzo e non richiede alcune abilità informatiche particolari, in più è accessibile attraverso il pagamento di un piano mensile. Può essere considerata, senza ombra di dubbio, come una delle migliori applicazioni per la spia di WhastApp che si trovano attualmente sul mercato.

La seconda soluzione prevede l’utilizzo di WhatsApp web . E se è possibile grazie alla nuova funzione multi dispositivo che l’applicazione ha aggiunto proprio di recente. Infatti, è possibile che un utente acceda a suo account WhatsApp e allo stesso tempo che questo sia attivo anche sul browser di un PC . Naturalmente è importante che venga prima effettuato l’accesso dell’account attraverso il nostro computer. Questo piccolo trucco consente comunque di monitorare qualsiasi messaggio inviato e ricevuto sulla piattaforma. Tuttavia, vi è il rischio che l’utente possa accorgersi di essere attivo su più di un dispositivo in contemporanea e decida di eliminare il collegamento.

L'ultima soluzione che vi proponiamo è Mac Spoofing. Essa risulta particolarmente utile per coloro che posseggono almeno qualche competenza informatica più elevata. Consiste praticamente nel riuscire ad impossessarsi dell'indirizzo Mac dello smartphone della persona che si intende spiare, e modificare questo indirizzo con quello del proprio modem. Il tutto attraverso l'utilizzo di apposite app, alle quali è possibile accedere anche da remoto. Tuttavia, come detto, si tratta di una soluzione che richiede non solo molto tempo ma anche grandi competenze tecnologiche.

In conclusione, possiamo dirvi che la soluzione che consigliamo più di tutte sia quella dell’applicazione Ezezy. In quanto è molto semplice da utilizzare, intuitiva e consente una panoramica completa di tutto ciò che avviene sullo smartphone che si intende spiare.