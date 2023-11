Capita spesso che quando siamo fuori casa ascoltiamo musica per distrarci o guardiamo un film e una serie tv, soprattutto nel caso in cui intraprendiamo un viaggio piuttosto lungo in aereo o in treno. Per godere al meglio dei contenuti e avere dispositivi che siano sempre carichi si potrebbe optare per l’acquisto delle AirPods di Apple. Questi auricolari possono essere associati agli iPhone, Mac, iPad e tutti gli altri device dell’azienda senza alcun problema. Anche se non si possiede uno di questi, si può anche scegliere di utilizzarli con altri dispositivi tramite il Bluetooth.

In occasione del Black Friday, Amazon fa un regalo a tutti gli utenti mettendo in sconto queste cuffie targate Apple di seconda generazione all’incredibile costo di 97€. Lo sconto sul prodotto è ottimo ed è pari al 34%, applicato sul prezzo originale suggerito sulla pagina.

Acquista i migliori auricolari della Apple

Una delle qualità più importanti di questi auricolari appunto la connettività, ma anche l’autonomia non scherza. Con un solo ciclo di ricarica le AirPods di Apple possono funzionare per ore senza alcuna interruzione. La custodia di ricarica, inoltre, va a garantire una durata fino a 24 ore. In questo modo si potrà evitare di portare con sé Power Bank o altri dispositivi di carica. La custodia va anch’essa ricaricata attraverso l’utilizzo di un connettore Lightning, per avere poi cuffie sempre usufruibili.

Una delle funzioni più apprezzate dagli utenti è data dalla possibilità di usare l’assistente vocale della Apple, ovvero Siri, attraverso il comando solito. In tal modo potrà essere effettuato a qualsiasi tipo di richiesta, riguardante informazioni come le novità sull’attualità e il meteo, o anche telefonare uno dei contatti salvati all’interno della rubrica senza neanche guardare lo schermo dello smartphone. Ciò è possibile grazie al chip Apple H1, che donna una rapidità eccezionale di risposta e anche una qualità audio senza pari. I bassi riprodotti sono molto nitidi e profondi, consentendo di ascoltare ogni sfumatura della musica dal dispositivo stesso o dalle piattaforme come Spotify.

In conclusione, con un prezzo davvero ottimo, che per poco tempo sarà in sconto, potreste far arrivare direttamente a casa vostra alcune delle migliori cuffie attualmente disponibili sul mercato. Per ottenerle basterà metterle nel carrello e procedere all’acquisto. Ti consigliamo di fare la tua scelta in breve, prima che le scorte terminino.