Gli utenti che hanno uno smartphone sanno di dovere accoppiare necessariamente un’offerta mobile che sia di buon livello per risparmiare. Allo stesso tempo non bisogna solo pensare al prezzo, ma anche ai contenuti ed è per questo motivo che si dà sempre più spesso un’occhiata a diversi gestori che fanno parte dell’ambito virtuale. Qui ce ne sono alcuni che sono riusciti a detenere la leadership durante gli ultimi tempi, tra cui anche CoopVoce.

L’azienda telefonica italiana, che in molti avevano biasimato durante gli scorsi anni, oggi è una delle più amate e supportate. Il merito è della sua grande affidabilità, siccome sono numerosi gli utenti che riferiscono di non aver mai ricevuto brutte sorprese dopo aver sottoscritto una qualsiasi offerta dal sito ufficiale. Per mano di CoopVoce sono arrivate sconfitte eclatanti per gestori come Vodafone, Iliad e molti altri e a quanto pare continuerà ad essere così anche nei prossimi mesi.

CoopVoce: la promo del momento si chiama EVO 100, ecco cosa include

Una delle più grandi offerte che si potevano vedere sul web non poteva che essere quella in dotazione a CoopVoce. La linea EVO è stata in grado di sorprendere tutti negli ultimi anni ma nessuno avrebbe mai pensato che un costo così basso potesse manifestarsi.

Basterà infatti sottoscrivere la famosissima EVO 100, offerta mensile che costa solo 6,90 € ogni 30 giorni. Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti, messaggi e giga. Più nel particolare ci saranno minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga disponibili per navigare in 4G. Il costo di attivazione da pagare sarà di 10 € solo la prima volta.

I costi di produzione della scheda Sim e della consegna diretta a casa vostra saranno ovviamente inclusi senza costi aggiuntivi.