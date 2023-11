CoopVoce contro Iliad, la nuova offerta da 6 EURO offre 100 giga

Un gestore virtuale che si rispetti detiene dalla sua parte tante offerte mobili in grado di predisporre tanti contenuti e prezzi vantaggiosi. Con il tempo soprattutto quelli virtuali sono diventati provider di rilievo, peraltro molto ben voluti dagli utenti in giro per l’Europa. Si è registrata infatti una grande crescita di sottoscrizioni in merito alle promozioni mobili di gestori come ad esempio CoopVoce. L’azienda attualmente detiene infatti la leadership tra i virtuali, siccome garantisce ottimi servizi e soprattutto prezzi che durano per sempre.

Con offerte molto vantaggiose ed allo stesso tempo piene di contenuti, gli utenti possono avere il meglio. In genere ad offrire tali soluzioni sono i gestori virtuali che tentano di rubare clienti ad altre aziende ed in questo caso è proprio così. CoopVoce vuole dimostrare di avere tutto dalla sua parte e lo fa con l’ultima soluzione che prende il nome di EVO 100.

CoopVoce: la nuova EVO 100 include tutto al suo interno per 6,90 € al mese

Dopo aver visto gli altri gestori pubblicati delle offerte di grande livello, CoopVoce ha voluto reagire con tutte le sue forze. Secondo quanto riportato, sarà disponibile ancora fino al prossimo mese di dicembre la nuova offerta che si chiama EVO 100.

Un opportunità del genere è assolutamente da prendere al volo, soprattutto perché costa solo 6,90 € al mese per sempre. Basta sottoscriverla, pagando il costo di attivazione di 10 €, per avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 100 giga disponibili in 4G. Ricordiamo che saranno inclusi tutti i servizi basilari e che quelli a pagamento saranno automaticamente bloccati.