In questi mesi i clienti di Netflix stanno facendo i conti con quelle che sono le novità commerciali introdotte dalla piattaforma streaming nel corso dell’anno, ed in particolare, nel corso della passata estate. Lo stop agli account condivisi ha causato delle conseguenze per le spese di ogni singolo utente.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Netflix ha deciso nel 2023 di cambiare la propria strategia commerciale, in seguito a dati certamente non lusinghieri per il numero di abbonamenti e per gli introiti derivati da questi. Per assicurarsi maggiori entrate, la piattaforma streaming vuole ora spingere il pubblico ad attivare piano di visione singoli. Come alternativa, coloro che desiderano sempre condividere l’account con amici, parenti o anche sconosciuti, dovranno aggiungere una quota extra da pagare.

Con le nuove regole tutti gli utenti attivi su Netflix per condividere il loro account con altre persone, dovranno aggiungere alle spese mensili per i diversi pacchetti anche una quota aggiuntiva dal valore di 4,99 euro. La quota sarà aggiunta per ogni singola persona legata al proprio profilo.

Questa novità commerciale per ora non si sposa con i tanto temuti aumenti per i costi di listino. Il costo base della piattaforma streaming non è cambiato ed è sempre di 7,99 euro, per il ticket che prevede gli annunci commerciali tra un contenuto e l’altro. Il costo della tv streaming sale invece a 12,99 euro per chi sceglie il piano Standard con la visione in Full HD per poi arrivare a 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.