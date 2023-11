TIM batte Vodafone a novembre: le due offerte fino a 150 GIGA

Tra le migliori offerte che TIM vanta nell’ultimo periodo, ce ne sono due che stanno riuscendo ad occupare le posizioni più alte nelle classifiche di gradimento. Il merito è dei prezzi ma soprattutto dei contenuti al loro interno. Le promo sono indirizzate precisamente a Iliad e ad altri gestori virtuali, tra cui anche Poste Mobile e Fastweb.

La prima delle due promo, quella che costa meno, si chiama TIM Power Iron, soluzione straordinaria non solo per il prezzo ma anche per i contenuti. Questa, proprio come la seconda offerta in questione, garantisce ogni mese minuti verso tutti, messaggi verso tutti e ovviamente anche la connessione ad Internet.

TIM, le migliori due offerte del momento: ecco la Power Iron e la Power Supreme

Più precisamente la nuova Power Iron è dedicata a chi vuole avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga per navigare in 4G. Il prezzo mensile equivale a 6,99 € ogni 30 giorni, ma attenzione: il primo mese sarà gratuito così come il costo di attivazione.

La seconda offerta, la famosissima Power Supreme Web Easy, torna alla carica con un prezzo straordinario. Gli utenti che vogliono averla, dovranno innanzitutto arrivare da Iliad o altri gestori virtuali come Poste Mobile. Il suo prezzo mensile è di 7,99 €, ma anche in questo caso ci sarà un mese gratuito e un costo di attivazione pari a zero.

All’interno ecco minuti senza limiti verso chiunque, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per connettersi in 4G al web. Ora non dovete fare altro che fare la vostra scelta.