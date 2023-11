Un ripetitore Wi-Fi è un dispositivo che può essere utilizzato per estendere la copertura del segnale in un’area più ampia rispetto a quella coperta dal router principale. Ciò significa che il segnale può essere trasmesso a una maggiore distanza, attraverso pareti, soffitti e altri ostacoli, per raggiungere le zone della casa o dell’ufficio dove solitamente non è usufruibile. Se si utilizzano, inoltre, dispositivi mobili, come smartphone e tablet, questo dispositivo può aiutare a garantire una connessione costante e stabile, anche quando ci si sposta nelle diverse stanze dell’edificio.

Nel caso abbiate una tipologia di problema del genere, potreste volerne acquistare uno. Vi segnaliamo una grandiosa promozione disponibile sul sito Amazon, dove il ripetitore FRITZ! Repeater 1200 AX è acquistabile al fantastico costo di 59,60€. Non dimenticate che oltre a questa offerta ve ne sono moltissime altre fino alla prossima settimana per il Black Friday.

I vantaggi dello scegliere il ripetitore FRITZ!

La tecnologia Wi-Fi 6 consente velocità ultraveloci sulla tua rete domestica. La banda a 5 GHz offre fino a 2.400 Mbps, mentre la banda a 2,4 GHz fornisce fino a 600 Mbps. Il ripetitore è dotato di una selezione automatica intelligente della banda, ottimizzando l’assegnazione delle frequenze tra la 5 GHz e quella a 2,4 GHz per garantire le migliori prestazioni in base alle esigenze dei dispositivi collegati.

Il dispositivo è stato progettato per reti domestiche sofisticate con una varietà di dispositivi WLAN finali, consentendo l’uso simultaneo di dispositivi per un’esperienza senza interruzioni. Il ripetitore è in grado di donare un supporto per canali da 160 MHz, consentendo velocità Wi-Fi fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX). La presenza di una porta LAN Gigabit consente di creare un ponte LAN o collegare dispositivi di rete senza funzionalità Wi-Fi.

Il supporto per Wi-Fi Mesh consente di unire più punti di accesso in un’unica rete intelligente. L’installazione è semplice e sicura grazie al pulsante WPS. Il FRITZ! Repeater 1200 AX è compatibile con tutti i router wireless in commercio, garantendo una facile integrazione nella tua attuale infrastruttura di rete. Per l’utilizzo è richiesto un router wireless o un access point. Interessati? Non perdete lo sconto applicato in occasione del fantastico Black Friday di Amazon.