Qual è il migliore operatore telefonico presente sul territorio nazionale ?

Questa è la domanda che molti utenti, in procinto di dover acquistare una nuova scheda SIM o di scegliere una nuova offerta telefonica, si trovano ad affrontare.

Una risposta unica, uguale per tutti, purtroppo o per fortuna non esiste.

Ogni operatore presenta le proprie caratteristiche, i punti di forza e di debolezza. Inoltre, le prestazioni di ciascuno possono variare anche a seconda della regione di origine o del tipo di dispositivo posseduto.

Dunque com’è possibile fare la scelta giusta in un contesto in cui il numero di gestori telefonici italiani sia davvero molto alto ?

Come scegliere il migliore operatore telefonico per la tua linea fissa e mobile

Per fare in modo che la scelta del migliore operatore per voi, sia fatta in maniera più oggettiva possibile, potete consultare i dati di Italy State of Mobile Experience. Ovvero il report realizzato dalla società indipendente Tutela.

Il documento che tale società si è occupato di redigere, si compone di quattro graduatorie utilizzate per confrontare tutte le compagnie telefoniche che operano sul territorio italiano.

Di seguito riportiamo le 4 categorie prese in considerazione:

Consistent Quality – Excellent.

Questa classifica confronta gli operatori in base alla loro linea mobile e alla capacità di garantire prestazioni tali da assicurare la visione di un video ad alta risoluzione.

Questa classifica tiene conto delle prestazioni e della qualità di attività quali: le chiamate vocali, la navigazione su Internet e altre operazioni basilari.

Misura esclusivamente il grado di copertura della rete in 4G o 5G. Al di là delle prestazioni effettivamente assicurate.

Prende in considerazione la copertura totale della rete.

I dati che sono stati raccolti seguendo queste date classifiche, dimostrano che Vodafone, costituisca sicuramente l’operatore telefonico che, più di tutti, è riuscito a raggiungere alte percentuali in ogni graduatoria riportata. In particolare Vodafone, si distingue per la sua copertura in 4G e 5G. Subito dopo troviamo Tim, che presenta invece un punteggio più alto per quanto riguarda il livello di copertura complessivo.