Investire nell’acquisto di un robot aspirapolvere può semplificare notevolmente le pulizie domestiche e migliorare la gestione del tempo libero. Questi dispositivi sono progettati per raccogliere la polvere e lo sporco dai pavimenti, garantendo una pulizia completa e accurata senza la necessità di dover utilizzare un aspirapolvere tradizionale manualmente.

Uno dei principali vantaggi di un robot aspirapolvere è infatti la sua capacità di funzionare autonomamente, grazie all’utilizzo di sensori e tecnologie avanzate. Ciò significa che può essere anche programmato per pulire la casa in qualsiasi ora, senza che tu debba essere presente. In questo modo potrai gettarti sul divano dopo una lunga giornata di lavoro, senza preoccupazioni. Il Vactidy Nimble T7 è un’ottima opzione e, mai come ora, acquistarlo potrebbe essere una mossa intelligente. Al momento è comprabile su Amazon in mega sconto a 132,05 euro, grazie alle promo per l’evento del Black Friday.

Un robot aspirapolvere ti semplifica la giornata

La spazzola con tecnologia in microfibra del Vactidy Nimble T7 è progettata per catturare in modo efficiente polvere, acari, sabbia e lanugine. Con un secchio per i rifiuti e un serbatoio dell’acqua integrati, questo aspirapolvere robot è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, garantendo un pavimento completamente pulito.

La navigazione avanzata ed il sistema di evitamento degli ostacoli sono garantiti grazie ai sensori a 3 piani e altri 2 sensori anticollisione incorporati nel robot. Questi sistemi intelligenti permettono al Vactidy di identificare scale, ostacoli e anche di evitare i muri bianchi, consentendo all’aspirapolvere di muoversi liberamente nella tua stanza senza causare danni. La batteria offre un tempo di pulizia massimo di 120 minuti, coprendo circa 120,7 m². L’aspirapolvere ritorna in modo automatico alla base di ricarica quando la batteria è scarica o ha completato il ciclo di pulizia.

Il rilevamento dei tappeti è gestito automaticamente, con il passaggio alla modalità massima quando il dispositivo ne rileva uno. La spazzola a rullo, rispetto ai modelli con sola aspirazione, garantisce una maggiore capacità di presa, raccogliendo in modo efficace la sporcizia in profondità. Con la possibilità di essere controllato tramite l’app Vactidy o tramite i comandi vocali, il robot aspirapolvere Nimble T7 garantisce un’esperienza di pulizia automatizzata e smart. Inoltre, con il telecomando separato, puoi gestire le attività anche in assenza di una connessione di rete.