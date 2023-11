Negli ultimi mesi si è spesso parlato delle rimodulazioni effettuate da numerosi operatori telefonici per sopperire alla crisi economica e all’inflazione che ha colpito l’Europa in seguito alla pandemia e al conflitto in Ucraina.

Ebbene purtroppo queste rimodulazioni, che vedono aumentare il costo di alcune tariffe di qualche euro al mese, continuano a proliferare.

In questo articolo parleremo in particolare di WindTre e degli aumenti che coinvolgeranno le promozioni di quest’operatore.

WindTre ha infatti annunciato sul proprio sito che a partire dal 12 Gennaio 2024 entreranno in vigore delle rimodulazioni per alcuni clienti di rete mobile e anche fisse. A questi aumenti saranno legati anche dei giga aggiuntivi.

WindTre, cosa cambierà con le ultime rimodulazioni?

Le rimodulazioni non coinvolgeranno tutti i clienti WindTre ma solo una parte con determinate offerte. A tutti gli interessati verrà inviato, in questi giorni, un SMS con tutte le informazioni disponibili sugli aumenti e sulle opzioni attuabili in caso di dissenso.

Le promozioni dovrebbe quindi subire un incremento di mensile di circa 2 euro a partire da gennaio e un aggiunta di Giga che potrebbe oscillare da 30 a illimitati a partire da dicembre 2023.

Quali sono le opzioni a disposizione dei clienti?

I clienti potranno scegliere di accettare le rimodulazioni oppure scegliere delle offerte alternative Plus allo stesso prezzo.

Per attivare le promozioni Plus sarà necessario inviare un SMS al numero 40400 con il testo ‘OPTIN’ e si avrà la nuova offerta con l’aggiunta di 1 GB o di 50 SMS al mese in più.

In alternativa si potrà sempre decidere di recedere il proprio contratto con l’operatore senza nessun costo aggiuntivo.