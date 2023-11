Starlink sta compiendo passi da gigante negli ultimi tempi. Appena poche settimane fa era stato diffuso un comunicato che affermava che dopo periodi difficili Starlink finalmente non rappresentava più un problema per il portafoglio di SpaceX e di conseguenza quello di Elon Musk.

Starlink è un ambizioso progetto di SpaceX, la società che fa capo all’appena citato Elon Musk. L’obiettivo di questo progetto è quello di creare una vera e propria costellazione di satelliti di enormi dimensioni. Il fine di questa particolare costellazione sarebbe quello di fornire internet via satellite ad alta velocità in tutto il mondo. Infatti, l’idea di base è quella di raggiungere anche le aree più remote della Terra dove al momento non vi è copertura internet.

I treni di luce di Starlink

Per continuare a portare avanti il progetto legato alla creazione stessa di Starlink, SpaceX continua in modo costante ad inviare nuovi satelliti nella nostra orbita terrestre. Che sia per la loro massiccia presenza, o per la loro luminosità, sta di fatto che molti di questi satelliti vengono continuamente avvistati nel cielo notturno. Non fa eccezione il cielo di moltissime regioni italiane. Infatti, sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini della nostra Penisola che hanno avvistato i famosi treni di luce tra le stelle.

I satelliti Starlink sono in grado di offrire, durante il loro viaggio nel cielo, una vista a dir poco sensazionale. Infatti, quando si muovono creano quello che è stato definito da molti un trenino di luci brillanti. Questo “trenino” infatti riguarda la costellazione di satelliti che si trova in orbita per fornire accesso ad internet a banda larga a livello globale. Questo mozzafiato trenino luminoso è caratterizzato dalla presenza di 53 minisatelliti che sono stati lanciati in orbita da SpaceX. Ad oggi, i gruppi di satelliti lanciati sono in tutto 13. In totale, al momento, intorno alla nostra Terra stanno orbitando ben 775 satelliti Starlink.

Lo scopo finale posto da SpaceX è quello di riuscire a realizzare una costellazione formata da ben 12 mila satelliti. Il progetto però non ha un punto di arrivo e questi satelliti, nel tempo, potrebbero sempre essere eventualmente estesi fino ad arrivare anche a 42 mila.