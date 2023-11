Le desiderate da molto acquistare una nuova tv ma non sapete cosa scegliere? Magari avete dato un’occhiata alle promozioni di Amazon, tuttavia i dispositivi sono così tanti che ora siete ancora più confusi. Vogliamo facilitarvi il compito, consigliandovi la smart Tv Samsung QLED 4K da 54 pollici.

Questa tv e per coloro che cercano uno schermo molto grande e chi sia in grado di garantire una risoluzione eccelsa per ogni singolo frame. Forse non si adatterà a tutte le tasche, ma si sa che la qualità va pagata. La Samsung è disponibile a 962,00€. Se per caso questa fosse troppo grande, sulla medesima pagina potreste trovare in alternativa la versione più piccola ad un costo minore.

Risoluzione incredibile e spessore ultrasottile per la TV Samsung

La risoluzione 4K della tv Samsung offre un’immagine nitida e dettagliata, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità. Il design sottile aggiunge eleganza al televisore, facendolo integrare perfettamente in qualsiasi ambiente. Il processore Quantum con intelligenza artificiale ottimizza la definizione video, migliorando la qualità dell’immagine in base al contenuto visualizzato. La retroilluminazione a LED caldi e freddi, poi, contribuisce a un contrasto più intenso, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini visualizzate sullo schermo. L’OTS Lite fornisce un audio surround 3D sincronizzato con l’azione per contribuire a creare un’esperienza sonora completamente immersiva.

I gamer saranno entusiasti nel sapere che il Gaming Hub semplifica l’accesso ai giochi, offrendo una soluzione facile e molto veloce per gli appassionati di videogiochi. Inoltre, l’opzione Smart Hub organizza i tuoi contenuti in un unico posto, agevolando l’accesso a film, giochi e programmi preferiti. La funzionalità SmartThings, invece, consente il controllo diretto di tutti i dispositivi smart dalla TV.

Il Samsung Smart TV 65” offre, dunque, una combinazione perfetta di qualità dell’immagine, audio immersivo, design elegante e funzionalità smart avanzate, rendendolo un’ottima scelta per gli appassionati di intrattenimento. Cosa aspettate per acquistarlo?