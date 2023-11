E’ tempo di tisane e tè, il freddo sta arrivando e la maggior parte di noi correrà a scaldare il proprio stomaco con una serie di bevande calde a tantissimi gusti differenti. Per questo motivo potrebbe tornare sicuramente utile un bollitore elettrico, su Amazon si può acquistare il Severin WK3410 ad un ottimo prezzo, grazie all’offerta del Black Friday.

Realizzato interamente in plastica, presenta una finitura nera lucida che trattiene leggermente le impronte, ma che allo stesso tempo lo rende estremamente leggero e maneggevole. Il funzionamento è regolato dalla presenza di una comoda levetta esattamente al di sotto del manico, oltre al pulsante posto sulla sua sommità. Ha una capacità massima di 1 litro, il contenuto è visibile sul lato, ed un comodo beccuccio per facilitare il versamento della bevanda calda.

Bollitore elettrico Severin, ottimo prezzo per il Black Friday Amazon

Il risparmio sul suo acquisto è decisamente notevole, infatti l’ultimo prezzo basso raggiunto corrispondeva a 28,79 euro, ma per il Black Friday Amazon ha deciso di innalzare ulteriormente il livello di sconto, riducendo la spesa di un altro 31%, fino al valore finale di 19,99 euro.

Dimensionalmente il prodotto non è eccessivamente grande, infatti può raggiungere 22 x 22 x 20 centimetri, con funzionamento sempre collegato alla presa di corrente, ma natura cordless. Ciò sta a significare che deve essere posizionato sulla sua basetta per scaldare l’acqua, ma che allo stesso tempo potrà essere spostato, una volta effettuato il riscaldamento, praticamente dovunque si desideri. Su Amazon sono disponibili due colorazioni differenti, lo potrete acquistare in bianco oppure in nero.