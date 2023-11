WindTre per la settimana del Black Friday aumenta sempre di più le sue offerte e la sua convenienza. L’obiettivo del gestore è sempre quello di competere ad armi pari con Iliad e di attirare al suo bacino quanti più utenti possibili durante questa parte conclusiva di novembre.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Tra le tariffe da non perdere, i clienti che optano per WindTre possono sicuramente scegliere la WindTre Go Unlimited Star+. Questa promozione mette a disposizione di tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche Giga no limits per la navigazione internet, anche con la tecnologia del 5G laddove disponibile la copertura.

La grande convenienza di questa tariffa, oltre che dalle soglie praticamente infinite, è data dal costo. i clienti pagheranno un prezzo una tantum di 10 euro per ricevere la SIM e poi una quota mensile di 7,99 euro per il rinnovo della tariffa.

Come per altre ricaricabili del gestore arancione, anche la Go Unlimited Star+ prevede delle condizioni necessaria per poter passare all’attivazione. In primo luogo questa ricaricabile è garantita in via prioritaria a tutti i clienti di WindTre che scelgono un’offerta di listino per la Fibra ottica e per la telefonia domestica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per l’attivazione di questa promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.