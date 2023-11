Bosch è una delle realtà di maggiore successo e fama nell’intero panorama mondiale, per quanto riguarda la produzione di prodotti ed utensili da lavoro, atti a rendere tali operazioni meno complesse e difficili per il pubblico finale. Su Amazon, in occasione del Black Friday, è possibile approfittare di una occasione unica, che permetterà di acquistare il set di chiavi inglesi da 10 pezzi, con una spesa ridotta di 25€.

Realizzate in metallo, con una bellissima finitura opaca, ed inserti rossi, atta ad incrementare notevolmente l’eleganza del prodotto finale, offrono una grande robustezza ed affidabilità, appartenendo anche alla serie Professional, non quindi quella dedicata all’amante del fai-da-te, ma proprio agli utenti professionisti del settore.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Bosch, il set di chiavi inglesi è super economico

Tutti devono acquistare le chiavi inglese Bosch a questo prezzo, infatti considerando che il valore più basso raggiunto era stato di 100,76 euro, in occasione del Black Friday la spesa finale è stata ulteriormente ridotta del 26%, fino al valore finale di soli 74,99 euro, così da poterne godere delle prestazioni spendendo veramente molto poco. L’acquisto può essere completato su Amazon, aprendo questo link.

Il set è composto da 10 pezzi differenti, con dimensioni che vanno da un minimo di 8, fino ad un massimo di 19 millimetri (comprensivi anche di tutto ciò che si frappone tra le due varianti). E’ una esclusiva Amazon, come tale quindi deve essere considerata unica nel suo genere, o meglio che non può in nessun modo essere acquistata altrove in Italia.

Per facilitare il trasporto, il modello indicato nell’articolo viene commercializzato con una comoda borsa in tessuto, dove posizionare tutte le chiavi inglese.