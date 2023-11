La presa smart intelligente di casa TP-Link costa davvero molto poco su Amazon, grazie alle ultime offerte del Black friday, infatti, gli utenti possono approfittare di sconti mai visti prima e di prezzi che altrimenti si sarebbero solamente sognati.

TP-Link è una delle aziende più conosciute al mondo, per quanto riguarda la produzione di accessori per la connessione da utilizzare all’interno delle proprie abitazioni, tra questi troviamo sicuramente la serie Tapo, tratto distintivo di prodotti economici ma ugualmente di grande qualità, appunto come nel caso della presa smart Tapo P125M.

TP-Link, la presa intelligente Tapo è in offerta su Amazon

Una spesa davvero molto ridotta sull’acquisto della presa smart intelligente di Tapo, infatti ha un costo finale di soli 10,99 euro, contro i 13,24 euro che erano stati raggiunti più recentemente, così da poter approfittare di una riduzione ulteriore del 17%. Per acquistarla, collegatevi ad Amazon premendo questo link.

Il prodotto risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi presa italiana in commercio, permette di gestire alla perfezione l’energia e tutto ciò che vi gira attorno, grazie all’applicazione mobile dedicata, utilissima per controllare da remoto da Android e iOS. La sua piena compatibilità con Amazon Alexa e Google Home, amplia al massimo la versatilità quotidiana, così da potervici accedere anche solamente con la propria voce.

Le dimensioni non sono elevate, infatti raggiunge 5,5 x 5,5 x 6 centimetri, con una corrente nominale di 15 ampere ed una tensione operativa di 120 volt. Nel caso in cui non la si volesse utilizzare via WiFi, da notare che è presente anche un interruttore a pulsante sulla parte superiore.