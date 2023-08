TIM, il mese di agosto è arrivato e con questo anche un'ondata di novità

TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato una serie di aggiornamenti per le sue offerte di rete mobile e fissa per agosto 2023. Questi includono proroghe di promozioni esistenti, chiusure di alcune iniziative e l’introduzione di nuove offerte.

TIM: a spasso tra proroghe, chiusure e nuove iniziative

Nel segmento mobile, la promozione sulle offerte 5G Power Smart e 5G Power Top con pagamento tramite Ricarica Automatica, che prevede il raddoppio dei Giga a tempo indeterminato, sarà prorogata fino al 2 settembre 2023. L’offerta TIM 5G Power Unlimited con Giga illimitati in 5G sarà disponibile a 29,99 euro al mese, invece di 39,99 euro al mese. Tuttavia, l’offerta TIM 5G Power Smart con pagamento su credito residuo non è più disponibile dal 30 luglio 2023.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, il portafoglio sarà prorogato fino al 2 settembre 2023. Le offerte della gamma TIM WiFi Power, comprese le Promo Rottamazione Modem e ADSL con uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi su WiFi Power Top e WiFi Power All Inclusive, continueranno. Tuttavia, dal 1° agosto 2023, il costo di attivazione di 39,90 euro una tantum sarà ripristinato per le offerte TIM WiFi Power Smart, Top e All Inclusive.

Le offerte della gamma TIM WiFi Special, dedicate a specifici target di clienti, saranno ancora sottoscrivibili fino al 2 settembre 2023. Queste includono le versioni Young, Famiglia e Senior. L’offerta in tecnologia FWA, TIM WiFi Power FWA, attualmente scontata a 21,90 euro al mese, continuerà senza variazioni. Per le offerte fisso TIM con la sola linea telefonica voce, ci saranno delle novità per Tutto Voce Superspecial e Tutto Voce. La prima avrà un nuovo costo mensile di 24,50 euro al mese per le nuove attivazioni, mentre l’offerta TIM Tutto Voce passerà a 42,90 euro al mese dal 1° settembre 2023.

Infine, l’iniziativa Porta un Amico in TIM rete fissa, con cui i clienti possono ottenere fino a 60 euro di bonus in fattura invitando gli amici a passare alla rete fissa TIM, continuerà ad essere disponibile almeno fino al 2 settembre 2023.