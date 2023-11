WhatsApp, TRE funzioni shock da imparare ORA

Sapevate che su WhatsApp esistono diverse nuove funzionalità? Esatto, sono arrivate con i nuovi aggiornamenti, ma al di fuori ce ne sono anche delle altre.

Scegliendo infatti delle applicazioni di terze parti, potrete implementare le vostre possibilità, tutto gratuitamente.

WhatsApp: con queste tre funzioni esterne potete avere il meglio dall’applicazione di messaggistica

Chi voleva una soluzione utile per spiare i suoi contatti WhatsApp, può oggi fare riferimento ad una piattaforma in particolare.

Ecco tornare in auge Whats Tracker, applicazione che permette di scegliere dei numeri di telefono da seguire durante la giornata. Lo spionaggio di cui si parla in questa situazione riguarda le entrate e le uscite in WhatsApp. Ogni qualvolta la persona che avete scelto deciderà di entrare o uscire, arriverà una notifica sul vostro telefono. Alla fine della giornata potrete avere anche il resoconto con tutti gli orari messi in un elenco.

La seconda applicazione che sta riscuotendo un gran successo è Unseen. Usandola, gli utenti potranno avere l’opportunità di essere invisibili, siccome questa piattaforma intercetterà i messaggi di WhatsApp permettendo al pubblico di leggerli esternamente. Ciò non comporterà la necessità di entrare nell’applicazione ufficiale per leggere un messaggio ed è così che resterete invisibili, senza aggiornare l’ultimo accesso, pur conoscendo tutto quello che vi è arrivato.

L’ultima applicazione di terze parti che dovete scaricare per avere tutto su WhatsApp è WAMR. Se anche a voi è capitato di aprire una chat e di trovare un messaggio cancellato appositamente per non farvelo leggere, con questa piattaforma non avrete più problemi. Una volta scaricata, comincerà a salvare le notifiche e il relativo contenuto per riproporlo qualora se ne avesse bisogno.