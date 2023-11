TIM Iron Power e Supreme Web Easy, 150 GB al mese GRATIS

Non sarà facile per nessun gestore d’ora in avanti, siccome uno dei più importanti ha scelto di tornare alla grande. Dopo un lungo periodo di torpore, TIM ha lanciato delle soluzioni straordinarie che puntano a minare la leadership della concorrenza.

Sono in questo momento due le offerte che il gestore ha deciso di lanciare per gestori come Iliad, Tiscali, Fastweb ed altri virtuali. La prima si chiama TIM Power Iron, mentre la seconda è una vecchia conoscenza, ovvero la Power Supreme Web Easy. Entrambe garantiscono i contenuti migliori, quelli più ricercati di cui gli italiani necessitano.

TIM batte tutti con queste due offerte straordinarie piene di giga

Andando per gradi, la TIM Power Iron consente di avere ogni mese minuti illimitati verso tutti i gestori telefonici, 200 messaggi verso tutti e 100 giga disponibili per navigare sul web in 4G. La promo costa ogni mese 6,99 € e garantisce il primo mese gratis per chi la sottoscrive. L’offerta è dedicata a diversi gestori virtuali tra cui anche Fastweb e Tiscali. È compreso anche Iliad.

La seconda offerta offerta è invece un ritorno che TIM ha deciso di propiziare durante questo mese di novembre. La Power Supreme Web Easy è di nuovo disponibile sempre per gli stessi utenti provenienti dagli stessi gestori.

Grazie al suo prezzo di 7,99 € mensili, gli utenti potranno risparmiare, anche perché, come nel caso dell’offerta precedente, anche qui il primo mese è gratuito. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e infine 150 giga per il web in 4G.