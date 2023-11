Il robot aspirapolvere Dreame L10 viene definito da tutti come il Re delle pulizie, proprio per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, con prestazioni che vanno ben oltre le più rosee aspettative, considerando appunto il suo prezzo tutt’altro che elevato, data la presenza della stazione autopulente integrata.

Al giorno d’oggi un prodotto di questo tipo è fondamentale all’interno delle nostre abitazioni, il modello in promozione è il più classico robot aspirapolvere che estende le funzioni anche la lavapavimenti. Infatti la stazione inclusa nella confezione non è la classica di svuotamento della polvere, bensì viene utilizzata per lavare i panni inseriti posteriori, con capacità del serbatoio comunque di circa 2,5 litri (così da doverlo vuotare solamente una volta a settimana).

Dreame L10 Prime è il robot aspirapolvere dei vostri sogni

Il suo punto di forza, come vi abbiamo già anticipato, è chiaramente il prezzo finale di vendita, che corrisponde esattamente a 449 euro, con un risparmio del 22% ulteriore sul prezzo più basso raggiunto nelle scorse settimane. Considerando la qualità lo riteniamo uno dei migliori in circolazione, che vi aiuterà davvero a risparmiare al massimo. Lo potete acquistare QUI su Amazon.

Tra le varie funzioni effettivamente raggiungibili, il prodotto è caratterizzato da una potenza di aspirazione di 4000 Pa, con mappatura 3D accurata, data la presenza della torretta LiDar nella parte superiore, e la possibilità di riconoscere in automatico direttamente i tappeti. Ciò si tramuta nel sollevamento del mocio di circa 7 millimetri, così da evitare di bagnarli e rovinarli irreparabilmente. La spedizione è diretta da Amazon con consegna in pochi giorni.