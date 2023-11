Siamo arrivati alla settimana del Black Friday e, per questa occasione, i vari operatori telefonici presenti in Italia stanno proponendo svariate iniziative e promozioni. L’operatore telefonico Vodafone, in particolare, per l’occasione ha deciso di proporre diverse offerte per l’acquisto di smartphone a rate con un prezzo di partenza molto basso di soli 2,99 euro al mese.

Vodafone, per il Black Friday diversi smartphone con rate da 3 euro al mese

Il Black Friday è appena arrivato e l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di rendere disponibile la sua promozione. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre alcune offerte per l’acquisto di nuovi smartphone. La cosa interessante è che è possibile acquistare dispositivi con delle rate molto basse che partono da soli 3 euro al mese.

Tra questi dispositivi proposti a questo prezzo, c’è ad esempio il nuovo Oppo A38. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, questo device si potrà acquistare a 2,99 euro al mese per tutti gli utenti con attiva un’offerta Special per 24 mesi. In alternativa, si potrà acquistare con rate da 5,99 euro al mese sempre per 24 mesi per tutti gli altri clienti (sia nuovi sia già) dell’operatore telefonico.

Per un euro in più sarà poi possibile acquistare un altro smartphone davvero valido. Si tratta di Honor 90 Lite e sarà acquistare con rate da 3,99 euro al mese sempre per 24 mesi per chi ha attiva un’offerta Special. Per tutti gli altri utenti, il costo è di 5,99 euro al mese sempre per 24 mesi. Sono poi ovviamente acquistabili anche smartphone di un certo spessore, come ad esempio il top di gamma Motorola Razr 40 Ultra. In questo caso, però, il costo delle rate sarà di 17,99 euro al mese.