Vodafone ha da poco deciso di rendere disponibile una nuova offerta di rete mobile. In particolare, l’operatore ha annunciato l’arrivo di Vodafone Red Max Under 18, nuova offerta disponibile all’attivazione a partire dal 20 novembre 2023. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, si tratta di un’offerta riservata agli utenti con una età inferiore ai 18 anni e che dispone del servizio di Parental Control pre-attivo grazie a Rete Sicura.

Vodafone rende disponibile la nuova offerta Vodafone Red Max Under 18

Vodafone Red Max Under 18 è la nuova offerta di rete mobile resa disponibile in questi giorni dall’operatore telefonico rosso. Come già accennato in apertura, è un’offerta riservata esclusivamente ai clienti con una età inferiore ai 18 anni ed è al momento l’unica disponibile per questi ultimi. La precedente offerta Vodafone Red Max Under 16 non è infatti più disponibile all’attivazione.

L’offerta in questione, seguendo le linee della delibera AGCOM 9/23/CONS, dispone del servizio di Parental Control pre-attivo. Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS senza limiti verso tutti, minuti di chiamate illimitati anche verso i paesi europei e fino a 100 GB di traffico dati. Questi ultimi sono utilizzabili e sfruttabili per navigare anche con supporto alle nuove reti 5G.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di 9,99 euro ed è incluso nel prezzo anche il servizio Rete Sicura. Per tutti coloro che hanno attiva un’offerta di rete fissa dell’operatore telefonico Vodafone, inoltre, potranno attivare l’offerta Vodafone Red Max Under 18 ad un prezzo scontato ancora più basso pari a 6,99 euro al mese.