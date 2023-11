Una delle principali novità di quest’anno sotto l’aspetto economico è la Social Card. Dopo lo stop progressivo al programma relativo al Reddito di cittadinanza, i cittadini per affrontare le difficoltà economiche del caro vita e dell’inflazione sempre a livelli elevati possono ora contare su questo strumento garantito dal Governo.

Social Card, la carta si rinnova con un ulteriore bonus per i cittadini

La Social card è stata rilasciata per gli italiani la scorsa estate, con un esborso una tantum il cui valore di 382 euro. Hanno potuto beneficiare di quest’incentivo i cittadini che hanno presentato un’attestazione ISEE non sia superiore ai 15mila euro e regolarmente iscritti presso gli uffici dell’anagrafe.

Poste Italiane ha provveduto al rilascio delle Social Card ed ha al tempo stesso verificato le idoneità di tutti coloro che hanno chiesto l’incentivo.

Al netto di quelle che dovevano essere le aspettative con una Social Card da utilizzare in unica occasione, la tessera sarà ancora una volta utilizzata da cittadini beneficiari nel corso di quest’autunno. Per contrastare i costi della benzina sempre più alti, l’esecutivo ha infatti dato vita ad una nuova fase del programma.

In aggiunta al primo incentivo dal valore di 382 euro i cittadini potranno presto ricevere un bonus ulteriore sempre sulla tessera il cui valore dovrebbe attestarsi sui 80 euro. Questo accredito, sempre previsto in modalità una tantum, potrà essere utilizzato per effettuare rifornimenti di carburante su tutta la rete stradale italiane. Il Governo ufficializzerà questa misura nei prossimi giorni, con la pubblicazione di un decreto ad hoc.