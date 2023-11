La fibra ottica di WINDTRE diventa ancora più conveniente con un’offerta flash imperdibile per i già clienti WINDTRE di rete mobile. Solo per un periodo limitato, l’operatore propone un abbonamento per la connessione Internet a casa al costo di 22,99 euro al mese. Per coloro che non sono clienti WINDTRE su rete mobile, l’offerta è disponibile a 26,99 euro al mese.

Questa promozione offre una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit in download (o FTTC fino a 200 Megabit in download). Inoltre, sono inclusi bonus aggiuntivi, come la possibilità di ottenere Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WINDTRE e, come regalo di benvenuto, 12 mesi di Amazon Prime.

Cosa fare per approfittare di questa occasione

L’accesso a questa offerta è semplice: basta visitare il sito ufficiale di WINDTRE per verificare la copertura e procedere con l’attivazione dell’abbonamento alle condizioni specificate.

Con Super Fibra di WINDTRE, potrai godere di:

– Linea telefonica fissa

– Connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit o tramite fibra mista FTTC fino a 200 Megabit

– Modem Wi-Fi 6 incluso nel canone mensile

– Giga illimitati su 3 SIM WINDTRE

– 12 mesi di Amazon Prime gratis (valido anche per i già clienti Prime come estensione dell’abbonamento)

Super Fibra di WINDTRE ha un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile, mentre chi non è cliente può attivare la promozione a 26,99 euro al mese. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 39,99 euro, da versare come quota unica.

Approfitta ora di questa straordinaria offerta di WINDTRE e immergiti nell’era della connessione veloce e affidabile. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di godere di una fibra ottica potenziata a un prezzo conveniente, arricchita da vantaggi esclusivi. Visita il sito ufficiale di WINDTRE per scoprire tutti i dettagli e attivare la Super Fibra: un mondo di connessione senza limiti ti aspetta!