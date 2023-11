Le novità e le sorprese in casa di Very Mobile sembrano non finire mai. L’operatore virtuale sta infatti aggiornando il suo catalogo di offerte di rete mobile. Una delle ultime arrivate è la nuova Very 10,99 300 Giga, una super offerta davvero conveniente e con un bundle di traffico dati enorme. Ecco qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, arriva la nuova super offerta mobile Very 10,99 300 Giga

Very Mobile continua a stupire gli utenti con tante super offerte, tra cui la nuova Very 10,99 300 Giga. Quest’ultima, come già accennato, è stata resa disponibile in questi giorni dall’operatore virtuale e lo resterà fino al prossimo 30 novembre 2023. Come suggerisce anche il nome, si tratta di un’offerta estremamente conveniente e pensata appositamente per tutti coloro che vogliono navigare in tranquillità.

Nello specifico, il bundle di traffico dati incluso nell’offerta arriva a ben 300 GB. Questi ultimi sono utilizzabili per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti.

Nonostante siano inclusi ben 300 GB, il costo che gli utenti dovranno pagare non è comunque esagerato, dato che si tratta di 10,99 euro al mese. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, grazie alla promo Back gli utenti potranno ricevere una ricarica del credito in omaggio utilizzabile per avere così il secondo mese dell’offerta totalmente gratuito. Ricordiamo che Very 10,99 300 Giga è sempre un’offerta di tipo operator attack attivabile dai nuovi clienti che provengono da iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, UnoMobile, Vianova e WithU.