Fastweb regala la promo da 150GB GRATIS con il 5G

Non è difficile per Fastweb far vedere le sue qualità, in quanto si tratta di uno dei gestori più amati in Italia. Non per caso infatti gli utenti continuano ad arrivare copiosamente, anche alla luce dei risultati che l’azienda ha raggiunto in questi anni.

Bisogna citare innanzitutto la rete Internet, che è stata insignita come la migliore sul piano mobile italiano. Tramite alcuni rilievi da parte della celebre società che si occupa degli Speedtest, ovvero Ookla, è stato semplice capire che nel 2022 e nei primi 6 mesi del 2023, Fastweb sia stata l’azienda con il 5G più rapido sul territorio.

Esatto, proprio il 5G. Questo standard di rete viene concesso unicamente a questo gestore, unico tra i virtuali a garantirsi tale qualità. La possibilità di avere la velocità più alta in assoluto è disponibile anche con l’ultima offerta che tutti possono trovare sul sito ufficiale. Si tratta della Fastweb Mobile, promozione che tra minuti e giga per navigare sul web risulta completa al 100%.

Fastweb continua a macinare terreno, battuta la concorrenza con la nuova Mobile da 150 GB

All’interno di questa nuova Mobile gli utenti possono trovare tutti i mesi minuti illimitati per telefonare i numeri di ogni gestore sia fisso che mobile. Oltre a questo, c’è la possibilità di navigazione in Internet in 5G con ben 150 giga disponibili.

Il prezzo mensile resta sempre lo stesso ovvero di 7,95 €. Una volta ricevuta la scheda Sim a casa, si potrà procedere all’attivazione mediante il proprio SPID o con la carta d’identità elettronica. Non resta altro che dare un’occhiata da vicino.