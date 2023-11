L’operatore telefonico virtuale Very Mobile stupisce spesso gli utenti con svariate proposte interessanti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una favolosa offerta mobile pensata per chi ha bisogno soltanto di giga per navigare. Si tratta della nuova offerta solo dati denominata Very 500 Giga Special. Vediamo qui di seguito cosa offre.

Very Mobile rende disponibile la nuova offerta solo dati Very 500 Giga Special

Per chi è alla ricerca di una offerta mobile solo dati, è arrivata una nuova proposta da parte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della nuova offerta mobile denominata Very 500 Giga Special. Si tratta di un’offerta davvero favolosa e che stupirà gli utenti.

Nello specifico, la nuova offerta solo dati proposta da Very Mobile sarà proposta ora ad un prezzo scontato di 13,99 euro al mese anziché 15,99 euro al mese grazie alla promozione dedicata alle nuove attivazioni. Gli utenti potranno attivarla a questo prezzo scontato fino al prossimo 15 gennaio 2024.

Il bundle di questa offerta è particolarmente interessante, dato che arriva ad includere fino a 500 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. La velocità massima per navigare arriva fino a 300 Mbps in download e fino a 100 Mbps in upload. Trattandosi di un’offerta solo dati, non sono ovviamente inclusi minuti di chiamate ed SMS.

Ricordiamo però che è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro. Il costo della scheda sim e della spedizione è invece gratuito. Ricordiamo che Very 500 Giga Special sarà però attivabile soltanto da tutti gli utenti che attiveranno un nuovo numero.