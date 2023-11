Vodafone contro TIM, le Silver arrivano a 150 GB al mese

Nel caso in cui qualcuno dovesse ricevere un messaggio di rientro da parte di Vodafone, potrebbe essere la volta buona per seguire tale scia.

Il famoso gestore italiano è ritornato alla carica con offerte clamorose che puntano a rubare utenti soprattutto ai gestori virtuali, ma anche a Iliad.

Vodafone: le migliori offerte sono le Silver, si parte da 6,90 €

Una delle più grandi offerte del momento è la Vodafone Silver, una soluzione che ha lo stesso nome della seconda offerta. Anche l’altra infatti si chiama Silver ma offre contenuti diversi.

Partendo dalla prima soluzione, tutti gli utenti che avranno l’opportunità di rientrare in Vodafone potranno affidarsi ad un prezzo di 7,99 € al mese. Questa cifra garantirà davvero tutto nell’offerta mobile scelta, visto che si passerà dai minuti fino ad arrivare ai giga. Più in particolare, questa promo garantisce tutti i mesi minuti illimitati verso ogni gestore fisso e mobile, messaggi illimitati verso tutti e 100 giga di connessione Internet in rete 4G.

La seconda offerta, estremamente simile grazie ai contenuti che implica, costa di più e in realtà offre anche di più. Questa Vodafone Silver ha un costo di 9,99 € al mese per chi la sceglie e permette di avere tutti i mesi il meglio. Ci sono infatti anche qui minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, ma cambia il quantitativo di giga: ce ne sono 150.

Un altro aspetto molto importante che potrebbe interessare gli utenti è quello del servizio di pagamento SmartPay. Usandolo infatti tutti potranno ottenere ogni mese ben 50 giga extra