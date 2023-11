Hai bisogno di più memoria sul tuo dispositivo ma cerchi qualcosa di efficiente e sempre performante? Sei un gamer o un professionista che mette a dura prova il proprio PC? Quello che ti serve è la V-NAND SSD Samsung 990 PRO.

Questo prodotto, come molti altri in ambito tecnologico, è venduto da Amazon per il Black Friday in promozione. La Samsung ti permetterà di avere una memoria in più di 2 TB, basterà metterla nel carrello e comprarla al prezzo di 149,99€. In base alle caratteristiche, si capisce quanto l’offerta sia appetibile: un rapporto tra performance e costo così basso non lo si troverà facilmente.

Caratteristiche Memoria Samsung 990 PRO

La memoria Samsung 990 PRO rappresentano un salto di qualità nel mondo degli SSD, massimizzando le prestazioni di PCIe 4.0 per offrire un’esperienza di gioco e un utilizzo generale straordinari. Grazie alla tecnologia PCIe 4.0, queste memorie donano velocità incredibile e durature. Il controllo termico intelligente è progettato per garantire la massima efficienza energetica, mantenendo al tempo stesso livelli eccezionali di velocità e performance. Il dissipatore di calore dedicato al chip NAND è un ulteriore elemento di questa strategia di controllo termico. Regolando la temperatura di questa componente chiave, si contribuisce a mantenere stabili le prestazioni dell’SSD nel lungo termine, anche durante utilizzi intensi e prolungati.

La tecnologia Dynamic Thermal Guard rappresenta un ulteriore livello di sicurezza. Questa è progettata per mantenere la temperatura del dispositivo entro i limiti ottimali, adattandosi dinamicamente alle condizioni operative e alle richieste di carico di lavoro. In questo modo, si assicura che il dispositivo operi sempre nelle migliori condizioni termiche, contribuendo a massimizzare la sua durata nel tempo. Uno dei punti di forza della Samsung 990 PRO è per l’appunto l’efficienza energetica all’avanguardia. Nonostante le prestazioni elevate, riduce i consumi con un miglioramento della performance evidente nel livello dei Watt. Non dimenticare che la tua scelta dovrà essere effettuata velocemente, le promozioni Black Friday non durano per sempre!