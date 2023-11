Giocare molto con la propria XBOX significa anche consumare una quantità immane di controller. Sarebbe quasi meglio averne di scorta, soprattutto se wireless. Ma come fare? Possiamo spendere così tanti soldi? Beh sì, se ne vale la pena e si parla di un prezzo conveniente per molti dispositivi. Ne potreste comprare sempre uno o massimo due, senza esagerare.

Chi li vende ad un costo fattibile? Ovviamente Amazon, che domanda retorica. Con il Black Friday arrivato in anticipo, per la gioia dei tanti utenti, il Controller Wireless di Microsoft per XBOX di colore nero è scontato al 15% e ha un prezzo di 50,99 euro invece di 59,99 euro, con un ribasso di quasi dieci euro.

Migliora la tua esperienza con la XBox

Esplora l’esperienza di gioco avanzata con il Microsoft Controller Wireless per Xbox, dove il design moderno incontra la funzionalità intuitiva. Con superfici definite e una geometria raffinata, il controller offre un comfort superiore durante le tue sessioni di gioco. Goditi la libertà di giocare senza fili o opta per l’esperienza cablata utilizzando il cavo USB-C incluso lungo 2,27m, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni.

Mantieni la precisione con il D-pad ibrido e la texture dei grilletti per una maneggevolezza maggiore, il fondello e il paraurti, offrendo una risposta tattile per un controllo ottimale durante le tue avventure virtuali. Personalizza la tua esperienza di gioco con facilità utilizzando l’app Accessori Xbox, che ti consente di rimappare i pulsanti e creare profili controller su misura per i tuoi giochi preferiti. Adattati alle sfide di ogni gioco con una configurazione personalizzata che si adatta al tuo stile di gioco unico.

Collega il tuo auricolare preferito al controller grazie al jack audio da 3,5 mm integrato, per un’immersione totale nell’audio offerto dal gioco e dalla console. Senti ogni passo, ogni colpo, e comunica con il tuo team in modo chiaro e nitido. Scopri il futuro del gaming con il Controller ideato da Microsoft. L’unione di stile, comfort e funzionalità avanzate per offrirti un’esperienza di gioco senza pari. Spendi un po’ dei tuoi soldi guadagnati con il sudore su Amazon, scopri quante sorprese ci sono con il Black Friday.