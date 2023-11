Il Black Friday su Amazon non dura soltanto un giorno ma le offerte a prezzi pazzeschi sono già presenti da oltre una settimana in store. Prodotti di ogni tipologia sono disponibili con costi ribassati e sconti eccezionali. Dispositivi tecnologici, che spesso abbiamo soltanto guardato per il loro prezzo a volte al di fuori delle nostre possibilità, sono finalmente abbordabili. In vista del Natale, si potrebbe approfittare della promo sulla Xbox Series X Pack Forza Horizon 5, che non comprende soltanto la console, ma è un pacchetto completo. Soltanto per poco tempo può essere acquistata a 429,98 euro.

Strade sterrate ti aspettano con Forza Horizon su Xbox

La nuova Console Xbox Series X offre un’esperienza di gioco straordinaria, accompagnata dal Controller Wireless per Xbox e dalla versione Premium di Forza Horizon 5, che comprende le espansioni Hot Wheels, il Pacchetto di benvenuto, Rally Adventure, il Pass auto e l’abbonamento VIP. Grazie a una potenza di elaborazione grafica grezza da 12 teraflop, un’unità SSD personalizzata e la possibilità di giocare in 4K. Immergiti nei paesaggi del Messico in un panorama mozzafiato e che cambia costantemente. Sperimenta il brivido di guidare le auto più belle attraverso strade spettacolari. L’espansione Forza Horizon 5 Rally Adventure ti porta nell’aspra Sierra Nueva, dove potrai unirti a tre squadre di rally, guidare truck appositamente costruiti e vivere l’intensità di enormi tracciati sterrati e strade modificabili, il tutto a bordo di 10 nuove auto emozionanti.

Il Pacchetto di benvenuto di Forza Horizon 5 compreso sulla Xbox ti dà un vantaggio iniziale con 5 auto speciali già ottimizzate, una casa del giocatore e 1 voucher per acquistare qualsiasi vettura disponibile dall’autosalone del gioco. Inoltre, sono inclusi 3 voucher per l’acquisto di capi di abbigliamento comuni o rari. Con l’abbonamento VIP, otterrai privilegi esclusivi, tra cui 3 auto esclusive in Edizione Forza, oggetti decorativi, la corona da VIP, una casa del giocatore gratuita, il clacson, il doppio dei crediti come ricompensa di gara e moltissimo altro ancora. Il Pass auto di Forza Horizon 5, poi, ti darà l’accesso a 42 nuove auto, inclusi 8 modelli Formula Drift. Ogni auto però può essere tua nel garage una sola volta. Preparati a vivere l’emozione della velocità e dell’avventura su strada con la Console Xbox Series X e Forza Horizon 5! Acquista il pacchetto su Amazon.