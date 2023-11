Un robot aspirapolvere può davvero aiutarvi moltissimo nelle operazioni di pulizia della vostra abitazione, proprio per questo motivo, a prescindere dalle dimensioni della stessa, non deve assolutamente essere trascurato, proprio nell’ottica di ridurre il tempo necessario per la pulizia settimanale. Uno dei modelli di maggiore interesse commerciale è senza dubbio iRobot Roomba E5154, caratterizzato più che altro da un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole.

A tutti gli effetti è un classico robot aspirapolvere con dirt detect, il che gli permette di riconoscere nel dettaglio lo sporco, potendo pulire ogni tipologia di pavimento, sia esso una superficie liscia, ruvida, un parquet, una moquette e similari, risultando altresì perfetto per i peli degli animali, data la presenza della spazzola anti-groviglio. Il collegamento alla rete avviene tramite il comodo WiFi, che gli permetterà di essere controllato, anche direttamente dall’applicazione mobile disponibile gratuitamente per Android e iOS.

iRobot Roomba, acquistate il robot aspirapolvere

Prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere di iRobot, appartenente alla serie Roomba, infatti oggi gli utenti lo pagano solamente 199,90 euro, con un risparmio pari addirittura al 50% del prezzo più basso che era stato raggiunto recentemente, uno sconto assolutamente da pazzi per il Black Friday di Amazon.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, iRobot è uno dei marchi più conosciuti (pensate che ha venduto oltre 30 milioni di robot), ed anche il modello in promozione non delude le aspettative, con la pulizia a 3 fasi che sfrutta le doppie spazzole in gomma ed una potenza di aspirazione addirittura 5 volte più potente della generazione precedente. Il prodotto, oltre che da mobile, può essere controllato tramite l’assistente vocale (Google e Amazon).