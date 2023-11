Tutti attendevate Black Friday di Amazon? Aspettavate questo momento dell’anno per fare i vostri acquisti? Avevate già adocchiato qualcosa? In ogni caso vi consigliamo di controllare costantemente la pagina dedicata sullo store perché le offerte vengono aggiornate costantemente e magari potreste perdere qualche promozione importante. Sono infatti molti dispositivi o i prodotti di qualsiasi tipologia ad essere stati messi in sconto e molti utenti ne hanno già approfittato. Nella sezione tecnologica è possibile trovare in particolare la tv LG OLED EVO finalmente acquistabile ad un prezzo ridotto. Il dispositivo è ora al costo di 799€.

Le specifiche della Tv LG su Amazon

Il dispositivo LG OLED Evo rappresenta un passo avanti nella tecnologia OLED, offrendo una qualità d’immagine superiore grazie ai pixel auto-illuminanti. Equipaggiato con il processore α9 Gen 5, questa TV dona immagini iper-realistiche grazie alla dinamica mappatura dei toni su più di 5000 zone per singolo fotogramma, garantendo una qualità visiva eccezionale.

Il design minimalista con bordi sottili non solo offre un aspetto elegante quando il televisore è acceso, ma anche quando è spento, integrandosi perfettamente nell’ambiente circostante. Grazie a Dolby Vision IQ, l’esperienza visiva è intensa e dettagliata, mentre Dolby Atmos fornisce un audio appassionante, portando l’esperienza home theater a nuovi livelli. Inoltre, il sistema operativo webOS 22 propone una grande gamma di app di streaming oltre che consigli personalizzati in base alle proprie visualizzazioni.

Progettato per i gamer, questa TV propone un gameplay fluido e reattivo, con un input lag diminuito e 4 porte HDMI 2.1 in modo da poter supportare gameplay in 4K @120fps tramite Dolby Vision e anche VR. Qualsiasi sarà la vostra esperienza, se di intrattenimento o di gioco, sarà ugualmente superlativa.