Fino ad ora abbiamo sentito diversi rumors di tanti nuovi smartphone della serie Galaxy A di Samsung, ma a quanto pare non è ancora finita. Tra i prossimi dispositivi in arrivo, ci sarà infatti anche il nuovo Samsung Galaxy A35. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il sito web MySmartPrice ha rivelato design e presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A35 in arrivo, ecco design e presunte specifiche tecniche

Nel corso delle prossime settimane sarà annunciato anche il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A35. Come già accennato in apertura, in queste ore il noto sito web MySmartPrice ha rivelato diverse informazioni interessanti, tra cui design e presunte specifiche tecniche. Osservando le immagini renders pubblicate sul sito, possiamo notare la presenza di un look in linea con l’estetica degli altri device della serie Galaxy A.

Sul fronte, in particolare, ci sarà un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED e con una diagonale da 6.6 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sul retro, invece, lo smartphone disporrà di tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La batteria ha una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 25W. Il frame laterale sarà realizzato apparentemente in metallo com rifinitura opaca. Dal punto di vista dimensionale, invece, lo smartphone dovrebbe misurare 161.6 x 77.9 x 8.2 mm.

Per il momento queste sono le prime informazioni sul prossimo Samsung Galaxy A35. Non abbiamo la certezza che lo smartphone sarà realmente così, ma solitamente MySmartPrice è un sito molto affidabile. Vi terremo comunque aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli.