Very Mobile sta rivoluzionando il panorama delle offerte mobili con la sua ultima proposta: Very 500 Giga, ora disponibile online. Questo operatore semivirtuale, parte del prestigioso gruppo CK Hutchison che comprende anche WINDTRE, offre un pacchetto che non passa inosservato.

Per entrare nel dettaglio dell’offerta, Very 500 Giga presenta un prezzo mensile di 13,99 euro, fornendo un impressionante quantitativo di 500 GB di traffico dati in 4G. La velocità di connessione è notevole, raggiungendo i 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Questo pacchetto non solo offre una quantità significativa di dati, ma include anche servizi accessori di valore come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. Inoltre, 17 GB al mese sono destinati al Roaming UE, offrendo una copertura dati in tutta Europa.

Per coloro che desiderano approfittare di questa offerta straordinaria, il termine ultimo per l’attivazione è fissato al 15 gennaio 2024. Il sito ufficiale di Very Mobile sta promuovendo un’occasione imperdibile, offrendo SIM e spedizione gratuite. L’attivazione, inoltre, è disponibile a soli 9,99 euro, con la necessità di una prima ricarica di 13,99 euro. Questo porta il costo totale iniziale a 23,98 euro, fornendo un accesso immediato a una vasta quantità di dati a velocità superiori e servizi extra inclusi.

Very 500 Giga: l’accesso a una connessione eccellente a costi convenienti

La proposta Very 500 Giga si distingue non solo per la sua generosità in termini di dati, ma anche per l’attenzione ai dettagli, offrendo servizi aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza dell’utente. La combinazione di velocità di connessione elevate, copertura in Roaming UE e costi accessibili rende questa offerta un’opzione allettante per chi cerca un’esperienza di navigazione senza precedenti. Se stai considerando un upgrade della tua offerta mobile, Very 500 Giga potrebbe essere la soluzione che stavi cercando, con una finestra di attivazione che non puoi permetterti di perdere.