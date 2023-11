Un’offerta più unica che rara ha deciso di attivare Amazon in queste fredde giornate di avvicinamento al Natale, infatti gli utenti possono pensare di acquistare un ottimo tablet Lenovo ad uno dei prezzi più basi che si siano mai visti prima d’ora.

Il modello in promozione è il Lenovo Tab M10 Plus Gen3, un dispositivo con display da 10,61 pollici e risoluzione 2K, accoppiato con processore Qualcomm Snapdragon SDM680, ben 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, incrementabili tramite la microSD che può essere inserita nell’apposito alloggiamento preposto. Il sistema operativo è Android 12, con possibilità comunque di installare gli aggiornamenti delle release successive.

Lenovo Tab M10 Plus, prezzo ridicolo su Amazon

Un ottimo risparmio vi attende sull’acquisto di Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, infatti l’esclusiva Amazon costa solamente 164 euro, quando il prezzo più basso che era stato recentemente raggiunto corrispondeva a 199 euro (così si risparmia un 18% in più). Il prodotto viene commercializzato con alimentatore, ed ovviamente garanzia di 2 anni. Se lo volete acquistare, potete PREMERE QUI per il collegamento ad Amazon

La variante indicata nell’articolo ha solamente il collegamento WiFi, permette così la navigazione da casa senza possibilità di utilizzare la rete mobile (definita comunemente LTE). Nonostante il display sia da 10,6 pollici, il prodotto gode di dimensioni tutt’altro che elevate, poiché è molto sottile, solamente 7,45 millimetri, con un peso di 465 grammi, che lo rende molto più trasportabile delle aspettative iniziali.