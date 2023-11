Dieci anni sono un traguardo enorme e per OnePlus sono caratterizzati da grandi successi nel mercato degli smartphone. Il prossimo 4 dicembre, l’Azienda festeggerà questo strepitoso traguardo in Cina con il lancio del nuovo OnePlus 12. E non è tutto. Infatti, OnePlus ha deciso di sorprendere ancora di più affiancando a questo smartphone, momentaneamente riservato al cercato cinese, anche un altro modello.

L’arrivo di OnePlus 12 e del suo “amico”

Il lancio globale del nuovo OnePlus 12, secondo alcuni leak rilasciati su X, avverrà intorno agli inizi di gennaio, non è ancora nota una data ufficiale. Sembra proprio che l’obiettivo di questo lancio sia quello di anticipare l’uscita del nuovo Galaxy S24 di Samsung.

Ad ogni modo, secondo quanto rilasciato fino ad oggi sul nuovo OnePlus 12 sappiamo già che il top di gamma sarà caratterizzato da un comparto fotografico davvero avanzato. Nonostante l’hype già alto per questo modello però, OnePlus ha deciso di aggiungere al lancio anche un ulteriore smartphone.

Infatti, sempre secondo il noto leaker Max Jambor nel suo post pubblicato su X, sembra che la serie OnePlus 12 vanterà tra le sue file anche un altro dispositivo. In molti hanno pensato alla versione Pro del OnePlus 12, ma non è molto probabile che il lancio riguardi questo dispositivo. Ed è per questo che si è iniziato a parlare di un altro dispositivo ovvero il OnePlus 12R.

Il modello dovrebbe avere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sappiamo inoltre che il OnePlus 12R dovrebbe presentare dei “compromessi” per quanto riguarda il comparto fotografico e spicca soprattutto l’assenza di Hasselblad. Dettaglio quest’ultimo che ha caratterizzato tutte le precedenti versioni R. Dalla sua ovviamente c’è il prezzo che sicuramente sarà inferiore a quello del flagship.

Su questo modello erano già trapelati online alcuni rumor, quindi la sua aggiunta alla data di lancio del OnePlus 12 non fa che aumentare le aspettative per questo secondo smartphone. Come detto, non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo; quindi, non è possibile affermare con certezza cosa ci aspetterà davvero il prossimo 4 dicembre. Quello che invece, e purtroppo aggiungeremmo, sappiamo è che sicuramente in Europa non vedremo questo nuovo lancio poiché, come ormai da tradizione, resterà un’esclusiva asiatica.