I primi giorni di dicembre il produttore cinese OnePlus annuncerà l’arrivo della nuova serie di smartphone OnePlus 12. Secondo le ultime indiscrezioni, i nuovi smartphone della serie saranno presentati ufficialmente anche a livello globale. Stando a quanto riportato dal leaker Max Jamboor, i nuovi smartphone saranno svelati a gennaio 2024.

OnePlus 12, la nuova serie di smartphone in arrivo a livello globale a gennaio 2024

A quanto pare la nuova serie di smartphone top di gamma di OnePlus sarà svelata ufficialmente anche a livello globale a gennaio 2024. A rivelarlo, come già accennato in apertura, è stato il leaker Max Jamboor. Quest’ultimo, in particolare, parla proprio di “serie di OnePlus 12”, quindi è molto probabile che sarà disponibile a livello globale più di un nuovo smartphone.

Oltre alla versione standard, quindi, possiamo aspettarci quasi certamente un modello Pro, ma potrebbe anche arrivare una variante R oppure Lite. Tuttavia, per il momento il leaker non ha rivelato ulteriori dettagli. Ricordiamo però che fino ad ora sono emerse diverse informazioni del modello base OnePlus 12, tra cui il comparto fotografico, le prestazioni ed il display. In attesa del debutto ufficiale, ve le riassumiamo qui di seguito.

OnePlus 12 – presunte specifiche

• Display con tecnologia SuperAMOLED LTPO realizzato da BOE con una diagonale da 6.82 pollici e con una luminosità di picco di 2600 nits

• Processore Snapdragon 8 Gen 3

• Tripla fotocamera posteriore con un nuovo sensore principale Sony da 48 MP, sensore teleobiettivo da 64 MP con zoom 3x e sensore grandangolare da 48 MP

• Ampia batteria molto capiente e con anche il supporto alla ricarica rapida da 100W