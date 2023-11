La serie Bang di Tronsmart si arricchisce con un nuovo membro: il Bang SE, il più piccolo della famiglia che include anche il modello Bang, il più grande e il Bang Mini di dimensioni intermedie.

Il Bang SE si caratterizza per le sue dimensioni compatte: ha un’altezza di 16,46 cm (misurata al punto più alto della maniglia), una larghezza di 29,79 cm, una profondità di 11,89 cm e un peso di 2,16 kg. La sua maniglia, integrata nel design, è dotata di punti di attacco alle estremità per una tracolla inclusa, offrendo così una doppia modalità di trasporto, sia a mano che a tracolla, per una maggiore comodità.

Caratteristiche

Dal punto di vista audio, il Bang SE è dotato di un amplificatore di classe D da 40 watt che alimenta due altoparlanti full-range da 9,98 cm. Questa configurazione è ulteriormente arricchita da radiatori passivi situati alle estremità dell’altoparlante, per un’esperienza sonora più immersiva. Sia gli altoparlanti che i radiatori sono impreziositi da luci RGB, aggiungendo un tocco di stile al dispositivo.

A differenza del Bang SE, i modelli Bang e Bang Mini sono dotati di woofer e tweeter separati. Sul lato superiore dell’unità, si trovano i comandi multifunzione che includono: accensione/abbinamento Bluetooth, equalizzatore SoundPulse, riduzione del volume, riproduzione/pausa, aumento del volume, TWS (true wireless stereo, per la connessione a un secondo altoparlante) e accensione/spegnimento dello spettacolo di luci. Quest’ultimo pulsante permette anche di navigare tra le varie modalità RGB dell’altoparlante.

Nella parte posteriore inferiore dell’unità, un grande tappo in gomma, parte dell’IPX6 per la resistenza alle intemperie, copre il foro di reset dello speaker, una porta USB-A per la ricarica di altri dispositivi, una porta USB-C per la ricarica dell’unità, un ingresso aux da 3,5 mm e uno slot per scheda microSD (etichettato come TF per TransFlash).

Tronsmart afferma che il Bang SE, grazie alla sua batteria da 4000mAh, può garantire fino a 24 ore di riproduzione, che però si riducono a 16 ore se le luci RGB rimangono accese per tutto il tempo.

Qualità sonora

Il Bang SE di Tronsmart si posiziona come un altoparlante dal suono sorprendentemente buono per la sua fascia di prezzo. Le alte frequenze sono decenti, il mid-range è ragionevolmente definito, anche se un po’ opaco, e il basso è sufficientemente pronunciato per la maggior parte dei generi musicali e degli ascoltatori. Ci sono altoparlanti sul mercato con una resa dei bassi più marcata. Inoltre, la riproduzione dei sub-bass è un po’ limitata: si avverte la loro presenza nella gamma dei 50-60Hz, ma sotto questa soglia tendono a svanire.

Il Bang SE offre due impostazioni di equalizzazione Soundpulse. Una presenta un’attenuazione piatta delle frequenze, mentre l’altra, indicata da un piccolo LED, enfatizza i bassi e gli alti con una leggera riduzione nelle medie frequenze. Questo tipo di equalizzazione era un tempo conosciuta come “Loudness” ed è un trucco comune nell’audio. Con questo altoparlante, la preferenza personale si orienta verso quest’ultima impostazione.

Un aspetto peculiare del Bang SE è la sua direzionalità: la percezione dell’equalizzazione varia notevolmente in base all’orientamento dello speaker. Seduti direttamente davanti ad esso, si percepisce maggiormente l’alta frequenza e la chiarezza del suono. Ascoltandolo anche da un angolo leggero, queste caratteristiche decadono leggermente ma rapidamente.

Lo speaker presenta anche una minima separazione stereo, con entrambi gli altoparlanti orientati direttamente verso il fronte. Una leggera inclinazione verso l’esterno avrebbe migliorato questo aspetto. Il Bang SE raggiunge volumi molto alti, ma tende a distorcere al massimo del volume. Tuttavia, è possibile raggiungere livelli adeguati per una festa senza artefatti di crepitio degli altoparlanti. Nel complesso, il Bang SE è paragonabile a speaker che costano molto di più. Non raggiunge la qualità audiophile, ma risulta estremamente piacevole all’ascolto.

Conclusioni

Concludiamo la nostra recensione del Tronsmart Bang SE, il più piccolo della serie “Bang”, che ci ha sorpreso in modo positivo. Il suo punto di forza non risiede nei materiali di costruzione, ma nella chiarezza e qualità del suono che emette.

Con un prezzo di listino di circa 69,99€, questo altoparlante si presenta spesso con offerte vantaggiose, come nel momento della nostra recensione, con un prezzo ridotto sotto i 60€ direttamente su Amazon. A questa cifra, si ottiene un altoparlante Bluetooth che non solo eccelle nel suono, ma che non trascura nemmeno l’aspetto estetico, rendendolo un acquisto di valore in questa fascia di prezzo.