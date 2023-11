Navigare senza preoccupazioni sul tuo smartphone diventa ancora più agevole grazie all’offerta di Kena Mobile, dedicata a utenti in cerca di ampie quantità di dati e chiamate illimitate. Se stai valutando un cambio dalla tua promozione attuale, Kena potrebbe essere la soluzione ideale.

L’offerta di Kena Mobile comprende minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i numeri mobili e generosi 130GB di Internet 4G, di cui 7GB utilizzabili anche per la navigazione in Europa, il tutto a soli 6,99€ al mese.

Le chiamate sono senza scatto alla risposta, con una velocità di download fino a 60 Mbps e un upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale. In aggiunta, l’acquisizione dei Giga 4G è possibile con anticipi di 1KB.

Connessione senza confini con Kena Mobile

La proposta diviene particolarmente conveniente al momento dell’attivazione immediata, poiché Kena concede gratuitamente il primo mese e regala ulteriori 100GB al mese per i successivi 6 mesi. Va inoltre notato che il costo di attivazione di 4,99€ è integralmente omaggiato.

Questa opportunità è aperta a chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o trasferisce il proprio numero da operatori quali Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Daily Telecom, Digi Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Se cerchi minuti illimitati, 200 SMS e un ampio pacchetto dati 4G a un prezzo competitivo, non lasciarti sfuggire l’opportunità di attivare l’offerta di Kena e godere dei vantaggi inclusi nel primo mese gratuito e nei 100GB extra per i successivi 6 mesi. Grazie a Kena, navigare senza preoccupazioni diventa una realtà.