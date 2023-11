Elon Musk, il noto imprenditore Sudafricano a cui si deve il marchio Tesla e X (ex Twitter) di recente, ha manifestato la sua preoccupazione per il lavoro che OpenAi sta attualmente svolgendo.

Come risaputo OpenAi è la società no profit a cui si deve la realizzazione di ChatGPT, la piattaforma che ha contribuito a diffondere la consapevolezza delle innumerevoli potenzialità di applicazione dell’intelligenza artificiale.

Ebbene, negli ultimi giorni, Open AI ha rimosso Sam Altmanz, dalla posizione di CEO della società.

Questa informazione ha scaturito importanti reazioni di sostegno nei confronti del giovane, da personalità molto importanti, tra cui appunto Elon Musk.

Elon Musk vs OpenAi, cosa è accaduto

Musk, infatti, ha manifestato una reale preoccupazione per quanto riguarda le scelte così “drastiche” che la società ha deciso di prendere. Molte personalità hanno così iniziato a pensare che OpenAi stia lavorando a qualcosa che potrebbe essere pericoloso e che non tutti condividerebbero.

A tal proposito, proprio Elon Musk ha dichiarato ufficialmente e senza mezzi termini, che se Open AI sta facendo qualcosa che possa essere pericoloso per l’ umanità intera, è chiaro che il mondo deve saperlo.

Tuttavia, non sappiamo ancora se questo di Elon Musk sia un semplice post su un social o un indizio da non sottovalutare. In ogni caso, molti dipendenti dell’azienda hanno minacciato di dare le loro dimissioni se Altman non verrà riassunto nella sua vecchia posizione professionale.

OpenAi però ha tentato di minimizzare l’accaduto sostenendo che la situazione è stata solo frutto di un “problema di comunicazione“, ma l’intera vicenda è ormai nota in tutto il mondo. Essa ha infatti ricordato quello che è accaduto a Steve Jobs ai suoi tempi.