La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo Echo Auto di seconda generazione ad un prezzo scontato del 50% rispetto al listino.

Si tratta infatti di uno dei tantissimi prodotti proposti a prezzo scontato durante questi giorni di Black Friday. Andiamo a scoprire le caratteristiche.

Echo Auto in offerta del 50% su Amazon

Echo Auto si connette ad Alexa tramite l’App Alexa sul tuo telefono e utilizza i dati mobili dello stesso per connettersi a Internet e accedere ad altre funzionalità. Si potrebbero applicare i costi per il traffico dati e le chiamate del tuo operatore di telefonia mobile.

Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa all’auto per ascoltare musica, effettuare chiamate e aggiungere un appuntamento al calendario o un elemento alla lista di cose da fare, senza mai dover distogliere gli occhi dalla strada. Monta Echo Auto su una superficie dura, lontano dal flusso d’aria diretto delle prese d’aria, in modo che Alexa possa sentirti in modo chiaro. Evita di posizionare il dispositivo in un punto in cui interferisce con il funzionamento del veicolo o la visione del conducente.

Per effettuare chiamate con Echo Auto, ti basterà dire: “Chiama [numero/nome contatto]“. Per inviare messaggi di testo ti basterà dire: “Invia un messaggio a [numero/nome contatto]” oppure “Leggi i miei messaggi”. Attualmente, il prodotto di seconda generazione è disponibile a questo link al prezzo di soli 34.99 euro.