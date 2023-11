Il 30 novembre avrà luogo l’evento durante il quale Tesla consegnerà i primi esemplari del nuovo modello elettrico Cybertruck. Dunque, tra meno di 10 giorni si potranno scoprire maggiori dettagli riguardo le specifiche finali del nuovo pickup Tesla. In occasione di questo evento, inoltre, Tesla dovrebbe anche annunciare i prezzi ufficiali delle varie versioni del suo nuovo modello elettrico. Nel frattempo, però, un video emerso in rete, mostra l’interno rivelando alcuni dettagli interessanti.

Come sappiamo, grazie alle foto rilasciate dall’azienda automobilistica, l’esterno del pickup elettrico Tesla Cybertruck è molto particolare. Con queste premesse, probabilmente ci aspettavamo qualcosa di stravagante anche all’interno. Invece in base ai primi spoiler emersi dal video diffuso online sembra che gli interni dell’abitacolo risultino piuttosto spogli e convenzionali.

Il look interno del Tesla Cybertruck

Spicca soprattutto l’assenza di una strumentazione digitale e dello schermo centrale per infotainment. La console centrale è contraddistinta dalla presenza di due porta bicchieri e un vano per la ricarica wireless per gli smartphone. Sul retro è presente un piccolo display (come sulla Model 3 restyling) che fornisce la possibilità di accedere, tra le altre cose, ad alcune funzionalità che riguardano la gestione e l’intrattenimento all’interno della vettura. Sarà possibile, inoltre, ribaltare i sedili posteriori, come viene mostrato all’interno del video.

Ricordiamo che, in occasione della presentazione del Cybertruck, nel 2019, Tesla rese noto al pubblico che il suo veicolo, nella versione di punta, sarebbe stato dotato di 3 motori elettrici. Inoltre, il Cybertruck dovrebbe essere caratterizzato dalla capacità di accelerazione che va da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 Km/h) in solo 2,9 secondi. Successivamente, nel 2021, Elon Musk tornando a parlare del suo pickup elettrico Cybertruck aveva annunciato la presenza di una versione dotata di ben 4 motori elettrici. Queste le dichiarazioni rilasciate nel tempo, ma non sappiamo con certezza quali saranno effettivamente le caratteristiche tecniche di questo veicolo.

Anche per quanto riguarda gli interni, a parte questi primi spoiler emersi dal video che circola online, non sono state ancora rilasciate informazioni ufficiali e dettagliate. A questo punto, per poterne sapere di più, non ci resta che aspettare il 30 novembre. Durante l’evento di presentazione, infatti, potremmo scoprire tutte quelle che saranno le reali e concrete caratteristiche del nuovo Tesla Cybertruck.