IPTV messa all’angolo dagli ultimi provvedimenti del Governo italiano, con il pezzotto sempre più a rischio, infatti gli utenti, che guardano illegalmente i contenuti in streaming, potrebbero trovarsi presto in difficoltà a causa delle decisioni che vedono ridurre al massimo la possibilità di accedere all’IPTV.

Come ben sapete ormai, il fenomeno è diffusissimo in Italia, tanto da aver creato un giro d’affari tutt’altro che limitato, se considerate che ad oggi è quasi 1 miliardo di euro la cifra tolta dal sistema calcio solo nell’ultimo anno. Un quantitativo immenso che sarebbe potuto essere reinvestito dalle stesse realtà, per migliorare le infrastrutture e conseguentemente far crescere l’appeal verso la stessa Serie A (e non solo).

IPTV, pezzotto in pericolo

L’intenzione del Governo è quella di puntare fortissimo sulla prontezza nell’azione, o meglio nella tempestività dell’eventuale provvedimento di blocco della trasmissione dei contenuti. Per questo motivo ha dato mandato all’AGCOM di provvedere ad inviare richiesta di disattivazione del segnale entro 30 minuti dall’avvio della trasmissione, con la richiesta presentata direttamente al provider di riferimento.

In aggiunta a ciò sono state inasprite le pene nei confronti di coloro che commettono il reato, con sanzioni che partono da 516 euro, fino a raggiungere anche diverse migliaia di euro. Nel prossimo periodo, stando a quanto annunciato, dovrebbe venire introdotto un nuovo metodo di identificazione dell’utente finale, così da non dare più nemmeno la tranquillità di potersi nascondere dietro l’anonimato.