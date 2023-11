Sconti davvero folli vi aspettano su Amazon in occasione del Black Friday di casa Diadora, i prezzi attivati dall’azienda sono tra i più bassi che abbiamo mai visto, con la possibilità di approfittare anche di riduzioni che raggiungono un valore limite del 40%.

Il prodotto di cui vi vogliamo parlare è forse uno dei più richiesti, si tratta di un paio di pantaloni da uomo, realizzati al 65% in cotone, con il 20% in poliestere ed il 15% in viscosa, interamente lavabile in lavatrice, con una chiusura a coulisse. La colorazione attualmente disponibile è quella nera, con un design molto classico, caratterizzato dalla presenza del logo Diadora in rilievo bianco sulla gamba.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Diadora è impazzita, ecco quanto costa su Amazon

Nessuno si sarebbe mai immaginato, un giorno, di poter acquistare i pantaloni Diadora su Amazon riuscendo a risparmiare così tanto. L’ultima offerta, con il prezzo più economico, li aveva posti a soli 33,51 euro, per festeggiare il Black Friday, l’azienda ha deciso di compiere un passo ulteriore, mettendo subito sul piatto una riduzione del 21%, fino al raggiungimento del valore finale di soli 26,60 euro. Li potete acquistare qui.

Nell’esatto momento in cui scriviamo l’articolo sono disponibili tutte le principali taglie, quali sono S, M, L, XL, XXL e 3XL, ma data la grande richiesta da parte del pubblico, siamo certi che potrebbero terminare anzitempo, o comunque finire in pochissimi giorni. Il consiglio che vi diamo non cambia rispetto al passato: se vi interessa il prodotto correte subito ad acquistarlo, prima che sia troppo tardi e poi pentirvi di non aver fatto la vostra scelta.